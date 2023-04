Clamoroso al "Maradona": il Milan ne fa 4 e ora il Napoli ha paura per la Champions (Di domenica 2 aprile 2023) Napoli-Milan 0-4 RETI: 17' pt Leao, 25' pt Brahim Diaz; 14' st Leao, 21' st Saelemaekers. Napoli (4-3-3): Meret 5.5; Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 5, Kim 5.5 (35' st Juan Jesus sv), Mario Rui 5.5; Anguissa... Leggi su feedpress.me (Di domenica 2 aprile 2023)0-4 RETI: 17' pt Leao, 25' pt Brahim Diaz; 14' st Leao, 21' st Saelemaekers.(4-3-3): Meret 5.5; Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 5, Kim 5.5 (35' st Juan Jesus sv), Mario Rui 5.5; Anguissa...

Clamoroso al Maradona. Napoli travolto 4 - 0 dal Milan AGI - Vittoria netta per il Milan, che si impone per 4 - 0 sul prato del 'Maradona' di fronte a un Napoli certamente non in serata. Decisiva la doppietta di Leao e le reti di Brahim Diaz e Saelemaekers. Un 'antipasto amaro' di Champions per i partenopei, che ora ... Napoli - Milan 0 - 4: azzurri addormentati, Leao li punisce ... l'inatteso e clamoroso esito non può non proiettare le sue ombre sulle due partite che, tra 9 giorni a San Siro - Meazza e poi tra altri 6 giorni al San Paolo - Maradona, stabiliranno chi giocherà ... Serie A: Napoli - Milan 0 - 4, doppietta di Leao l primo atto della triplice sfida in 15 giorni tra Napoli e Milan finisce con il trionfo dei rossoneri che sbancano il 'Maradona' con un risultato clamoroso. Un Milan stellare vince 4 - 0, imperversa e umilia la capolista, priva dell'infortunato Osimhen, che subisce una lezione tanto inaspettata e un po' preoccupante ... MN - Atmosfera surreale al "Maradona": cori contro De Laurentiis e nessun coro La contestazione dei tifosi del Napoli nei confronti di Aurelio De Laurentiis, andata in scena nel pomeriggio, prosegue anche al Maradona: cori da parte della curva partenopea ...