Clamoroso Abraham | via dalla Roma ma resta in Serie A

Leggi su calciomercatonews

(Di domenica 2 aprile 2023) L’attaccante inglese potrebbe lasciare a sorpresa il club giallorosso per una nuova avventura suggestiva: resterebbe così con una maglia prestigiosa Novità importanti in casaanche per quanto riguarda il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.