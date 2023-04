(Di domenica 2 aprile 2023) Tre continenti,e quasi venti ore di dirette al giorno. Archiviato il coast to coast americano con i combined di Indian Wells e Miami, sutorna il consueto giro del mondo in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Lazio, terza miglior difesa d’Europa: Provedel a due passi dal record: Solo Barcellona e Napoli hanno subìto meno n… - GiocoNews_it : Ancora super Italia ???? Merit Carmen Series, cinque azzurri al Day2 con Tantillo al comando #gioconews #pokerlive… -

Petra Kvitova è tornata a farlo a Miami , aanni dal suo ultimo successo in un 1000 (l'... Sapere di poter ancora vincerecome questo alla mia età è la cosa più importante ". Il trionfo ...... 23 partite (21V, 2P); solo il Bochum (uno) ha collezionato meno pareggi dei campani (due) nei maggiorieuropei 22/23.Tre continenti,e quasi venti ore di dirette al giorno. Archiviato il coast to coast americano con i combined di Indian Wells e Miami, su SuperTennis torna il consueto giro del mondo in sette giorni. ...

Cinque tornei live, che settimana su SuperTennis: la programmazione SuperTennis

Tre continenti, cinque tornei e quasi venti ore di dirette al giorno. Archiviato il coast to coast americano con i combined di Indian Wells e ...Il campione ha pensato a un regalo speciale per la moglie. Che si è commossa aprendo il cancello della Cappella Sistina ...