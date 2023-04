Cina | Russia ed India provano a scalfire il dominio del re dollaro Ma a Pechino serve molto di più di qualche accordo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 aprile 2023) Non è la prima volta che ilviene dato per moribondo e, in passato, queste previsioni si sono sempre infrante contro la solidità del biglietto verde. Arroccato nel ruolo di valuta di riferimento globale dalla seconda guerra mondiale in poi, illo rimane ancora oggi e di gran lunga. Il 66% degli scambi globali viene gestito con questa moneta e il 60% delle ridi valuta estera delle banche centrali di tutto il mondo, rimane in dollari, a fronte del 20% dell’euro e del 6% dello yen giapponese. La valuta statunitense domina inoltre nei mercati privati e in quelli finanziari. Spesso i paesi in fase di sviluppo e le aziende locali scelgono di emettere le loro obbligazioni in dollari per renderle più appetibili sul mercato. Questo è anche il principale motivo per cui le decisioni della Federal Re, la ...