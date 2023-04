Ciclone polare ad aprile | cosa sta per succedere al meteo

(Di domenica 2 aprile 2023) La formazione di unmediterraneo provocherà intenso maltempo con venti forti e aria gelida in arrivo dalla Norvegia: ecco come sarà ilnelle prossime ore e le zone più colpite

In sintesi, tornerà l'inverno, specie ad inizio della nuova settimana, con undi circa 1000 hPa in approfondimento sul Mar Ionio: domenica avremo delle piogge, lunedì sarà la giornata ...In sintesi, tornerà l'inverno, specie ad inizio della nuova settimana, con undi circa 1000 hPa in approfondimento sul Mar Ionio: domenica avremo delle piogge, lunedì sarà la giornata ...... Redazione Sardegna Live Per il weekend delle Palme è in arrivo ariadalla Norvegia. Secondo ... sulle regioni meridionali si formerà un, dunque avremo anche venti molto forti con ...

Meteo: ciclone polare pronto a piombare sull’Italia, poi nuovo ribaltone Meteo Giornale

La formazione di un ciclone mediterraneo provocherà intenso maltempo con venti forti e aria gelida in arrivo dalla Norvegia: ecco come sarà il meteo nelle prossime ore e le zone più colpite ...