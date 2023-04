Ciclista accoltella due uomini a Milano (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - Ci sarebbe una lite stradale dietro l'accoltellamento di due nordafricani di 41 e 39 anni avvenuto nel primo pomeriggio a Milano, in zona viale Padova. Un Ciclista, anche lui nordafricano, sarebbe stato urtato dall'auto su cui viaggiavano i due e, sceso dalla bici, ha iniziato a discutere con i tre occupanti dell'auto. A un certo punto ha estratto un taglierino e ha ferito due di loro. Uno dei due uomini è grave ed è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda mentre l'altro è stato trasferito in codice giallo al Fatebenefratelli. Leggi su agi (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - Ci sarebbe una lite stradale dietro l'mento di due nordafricani di 41 e 39 anni avvenuto nel primo pomeriggio a Milano, in zona viale Padova. Un, anche lui nordafricano, sarebbe stato urtato dall'auto su cui viaggiavano i due e, sceso dalla bici, ha iniziato a discutere con i tre occupanti dell'auto. A un certo punto ha estratto un taglierino e ha ferito due di loro. Uno dei dueè grave ed è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda mentre l'altro è stato trasferito in codice giallo al Fatebenefratelli.

