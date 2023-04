Ciclismo, Wout van Aert e un palmares scarno: appena una Monumento in bacheca a quasi 29 anni. Mentre Pogacar e Van der Poel… (Di domenica 2 aprile 2023) Anche oggi non è andata come sperava. Una sola Classica Monumento (andando a confrontarsi soprattutto con i rivali del momento) è troppo poco per un fenomeno del calibro di Wout van Aert: la classe non manca, il palmares, parlando di vittorie pesantissime, invece è ancora abbastanza scarno. Sulle quaranta vittorie (tantissime, visto che l’esordio nel World Tour è arrivato nel 2019), solamente la Milano-Sanremo agguantata davanti a Julian Alaphilippe nel 2020 in chiave Monumento. Poi un’infinità di piazzamenti, compreso il quarto posto odierno al Fiandre, e tante delusioni nei giorni clou. Non si può assolutamente dire che non sia un vincente: il belga della Jumbo-Visma può infatti contare nove successi al Tour de France, una Maglia Verde, una Strade Bianche, un’Amstel Gold Race e una ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Anche oggi non è andata come sperava. Una sola Classica(andando a confrontarsi soprattutto con i rivali del momento) è troppo poco per un fenomeno del calibro divan: la classe non manca, il, parlando di vittorie pesantissime, invece è ancora abbastanza. Sulle quaranta vittorie (tantissime, visto che l’esordio nel World Tour è arrivato nel 2019), solamente la Milano-Sanremo agguantata davanti a Julian Alaphilippe nel 2020 in chiave. Poi un’infinità di piazzamenti, compreso il quarto posto odierno al Fiandre, e tante delusioni nei giorni clou. Non si può assolutamente dire che non sia un vincente: il belga della Jumbo-Visma può infatti contare nove successi al Tour de France, una Maglia Verde, una Strade Bianche, un’Amstel Gold Race e una ...

