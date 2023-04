Ciclismo, Mads Pedersen: “Sono contento per il podio. Pogacar aveva un altro passo, non ho nemmeno provato a seguirlo” (Di domenica 2 aprile 2023) Buonissimo terzo posto per Mads Pedersen al Giro delle Fiandre 2023. Dopo essere stato ripreso da Tadej Pogacar nell’ultimo passaggio sull’Oude Kwaremont, il corridore della Trek-Segafredo non è riuscito a tenere il passo dello sloveno (e successivamente neanche quello dell’olandese Mathieu van der Poel), ma ha poi gestito al meglio le forze rimaste ed è andato a prendersi il gradino più basso del podio grazie al successo in volata davanti al belga Wout van Aert. “Sapevo che dovevo anticipare ed essere davanti quando partivano loro (Pogacar, van Aert e van der Poel, ndr) e penso di aver fatto molto bene e Sono contento del podio – ha affermato Pedersen davanti ai microfoni di SpazioCiclismo – Cosa ho ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Buonissimo terzo posto peral Giro delle Fiandre 2023. Dopo essere stato ripreso da Tadejnell’ultimo passaggio sull’Oude Kwaremont, il corridore della Trek-Segafredo non è riuscito a tenere ildello sloveno (e successivamente neanche quello dell’olandese Mathieu van der Poel), ma ha poi gestito al meglio le forze rimaste ed è andato a prendersi il gradino più basso delgrazie al successo in volata davanti al belga Wout van Aert. “Sapevo che dovevo anticipare ed essere davanti quando partivano loro (, van Aert e van der Poel, ndr) e penso di aver fatto molto bene edel– ha affermatodavanti ai microfoni di Spazio– Cosa ho ...

