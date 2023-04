Ciclismo | Giro delle Fiandre | Pogacar vince in solitaria davanti a Van der Poel

(Di domenica 2 aprile 2023) Roma, 2 apr. - (Adnkronos) - Tadejinil. Lo sloveno del team Uae Emirates si impone con 10" di vantaggio sull'olandese Mathieu Van der(Alpecin-Deceuninck), che manca il tris nella classica belga. Terzo posto per il danese Mads Pedersen (Trek-Segafredo), a 40" dal vincitore, che ha la meglio in volata sul Belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma)

