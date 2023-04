‘Ciao Maschio’ da record | la De Girolamo tocca il 16 | 9% di share

(Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMigliorano di settimana in settimana Nunzia Dee il suo Ciao Maschio. Anche Ieri sera, le singolari interviste agli uomini, hanno segnato ildi ascolti. In termini percentuali è la puntata più vista di sempre (nelle tre edizioni del programma): 16,9% di. Una stagione da incorniciare, con una media di ascolti che attualmente ha raddoppiato le prime due edizioni del programma. Con questi numeri, Ciao Maschio si conferma la seconda serata più vista dell’intero palinsesto Rai. Attorno al tema del bullismo si sono confessati Antonino, Alessio Vassallo, Samuel Peron e Fabio Esposito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antoninomusic : Siete Comodi? Comodi comodi? Comincia “CIAO MASCHIO” mo’ mo’ ???? @N_DeGirolamo @KarmaBofficial @gabrieledimarzo - LAlimini76 : @fabiofabbretti Comunque Ciao Maschio sta andando benissimo - bubinoblog : #ASCOLTITV 1 APRILE 2023: AMICI, IL CANTANTE MASCHERATO, VERISSIMO, ITALIASÌ, CIAO MASCHIO - ph_pluton : RT @CIAfra73: #CiaoMaschio, anticipazione decima puntata. Nunzia De Girolamo ospita, tra gli altri, Alessio Vassallo e Samuel Per... https:… - rosalb64 : RT @GerryGaldieri1: @Libero_official riporta la rivelazione di @antoninomusic che ascolteremo stasera a 'Ciao Maschio', con @N_DeGirolamo e… -

: 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share. CANALE 5 Beautiful : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share. Terra Amara : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % . Verissimo : 0.000.Per l'ennesima volta Milly Carlucci ha chiesto scusa a Nunzia De Girolamo , in onda in seconda serata con il suo. Scuse, però, che non sono piaciute al pubblico: per molti una mancanza ...Torna, il programma condotto da Nunzia De Girolamo, stasera in seconda serata su Rai1. Tra gli ospiti del nuovo appuntamento, oltre ad Antonino, Alessio Vassalo e Fabio Esposito, c'è anche ...