Chiesa, discussione accesa con lo staff Juve che gli chiedeva di forzare il ginocchio (Gazzetta) (Di domenica 2 aprile 2023) Cos’ha Federico Chiesa? L’interrogativo lo pone la Gazzetta dello Sport, che parla anche di un certo nervosismo dell’attaccante della Juventus, che non riesce ad avere risposte chiare sullo stato del suo ginocchio destro, che continua a dargli fastidio. Nelle ultime settimane, scrive la rosea, Chiesa si è sottoposto due volte ad esami strumentali al JMedical. Poi, durante la sosta per le Nazionali, è andato a consulto in Austria, dal professor Fink, che lo operò al ginocchio sinistro nel 2022. Tutte le visite, sia a Torino che a Innsbruck, non hanno evidenziato problematiche particolari. Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato genericamente di tendinite, ma il dolore di Chiesa è troppo forte per essere compatibile con una semplice ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 aprile 2023) Cos’ha Federico? L’interrogativo lo pone ladello Sport, che parla anche di un certo nervosismo dell’attaccante dellantus, che non riesce ad avere risposte chiare sullo stato del suodestro, che continua a dargli fastidio. Nelle ultime settimane, scrive la rosea,si è sottoposto due volte ad esami strumentali al JMedical. Poi, durante la sosta per le Nazionali, è andato a consulto in Austria, dal professor Fink, che lo operò alsinistro nel 2022. Tutte le visite, sia a Torino che a Innsbruck, non hanno evidenziato problematiche particolari. Il tecnico dellantus, Massimiliano Allegri, ha parlato genericamente di tendinite, ma il dolore diè troppo forte per essere compatibile con una semplice ...

