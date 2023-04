Chiariello | “Ho l’impressione che il Napoli voglia aprire un ciclo Vi dico una cosa su Spalleti e De Laurentiis…”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 2 aprile 2023) Umbertoha parlato del possibile scudetto per ildi Luciano Spalletti soffermandosi anche sui progetti di De Laurentiis. Umberto, noto giornalista che segue da vicino il, ha espresso il suo pensiero sul momento attuale della squadra partenopea, soffermandosi sul progetto tecnico. Durante il suo editoriale su “Un calcio alla radio”, trasmesso su RadioCentrale,ha affermato che nelle prossime partite contro Lecce e Verona, Spalletti farà ricorso al turnover, in modo da prepararsi al meglio per il mese di aprile molto impegnativo. Inoltre, il giornalista ha sottolineato l’incertezza sulle prospettive di festeggiamento dello scudetto, affermando che per la Juventus i tempi duri potrebbero ancora arrivare. “Nei turni successivi di ...