Chiara Ferragni, il bagno nuda in mezzo alla savana. La foto hot scatena gli hater: «Vestita non ci sai più stare»

Chiara Ferragni ha pubblicato una foto in cui si mostra senza veli sul proprio profilo Instagram: l'influencer più famosa di tutti si sta rilassando all'interno della vasca fuori dal suo alloggio in mezzo alla savana. Lo scatto ha fatto letteralmente impazzire i suoi follower che le hanno lasciato migliaia di like e altrettanti commenti, alcuni positivi, altri negativi. Chiara, attualmente, si trova in Africa dove, insieme ai suoi amici sta effettuando varie escursioni e safari.

Il post Instagram di Chiara Ferragni

Espressione beata, mani a coprire il seno e intorno un panorama mozzafiato: è questa l'ultima foto che Chiara Ferragni ha pubblicato sul proprio profilo Instagram.

