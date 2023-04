Chiara Ferragni e il safari in Sudafrica | l' album delle vacanze

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Secondo Chi, Amadeus starebbe pensando di coinvolgere Chiara Ferragni per Sanremo 2024, questa volta per tutta la d… - Brizioful : RT @FranAltomare: Titti alla Federico II per il nuovo corso di laurea in #MonelliKids. Esami del primo anno: fondamenti di Camperos 1, est… - 95_addicted : RT @FranAltomare: Titti alla Federico II per il nuovo corso di laurea in #MonelliKids. Esami del primo anno: fondamenti di Camperos 1, est… - SexyWonders_ : Chiara Ferragni #ChiaraFerragni - walterwhite1108 : @OdioSuning3 almeno lady diana 1-era figa 2-era ben voluta da tutto il mondo 3-era un icona a livello mondiale… -

È bastato un bagno in topless per scatenare social e web. Ormaisa benissimo come funziona il 'giochino' e quanto valgono scatti del genere a livello di interazioni. Tra i tantissimi che la supportano e la elogiano non mancano come sempre gli ..., la Sisterhood è la capogruppo Ha messo ordine nelle sue aziende. E l'ha fatto proprio durante il Festival di Sanremo. Come fa notare il direttore di Open Franco Bechis,...Dall'ormai virale 'Io sono Giorgia, sono una madre, sono una donna' alla battuta sferzante contro l'influencer, pronunciata all'incontro con la Cgil. Fiorello ha quindi fatto una ...

La vacanza africana di Chiara Ferragni non è cominciata nel migliore dei modi. L'influencer è volata in Sudafrica per un safari insieme a alcuni amici ma all'arrivo la comitiva ha fatto… Leggi ...Chiara Ferragni ha pubblicato una foto in cui si mostra senza veli sul proprio profilo Instagram: l'influencer più famosa di tutti si sta rilassando all'interno della vasca fuori ...