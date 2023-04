"Chi ha zittito". Indiscreto: la verità dietro alle dimissioni di Papa Francesco (Di domenica 2 aprile 2023) Salvo colpi di scena, questo pomeriggio Papa Francesco sarà dimesso dal Policlinico romano Gemelli, dov'è ricoverato per un'infezione alle vie respiratorie (questa la versione ufficiale) da mercoledì scorso. Il pontefice farà quindi ritorno nella sua residenza vaticana di Santa Marta, spiazzando tutti i pronostici che già lo davano ricoverato ancora per diversi giorni. A darne notizia è stato ieri il cardinale decano Giovanni Battista Re che, rispondendo alle domande dell'agenzia di stampa Adnkronos sulle condizioni di salute del Santo Padre, ha asserito: «In base alle informazioni che ho io, il Papa uscirà sabato dal Gemelli, potrà così presiedere tutti i riti della Settimana Santa». Per la verità, il primus inter pares dei porporati aveva già mandato una mail ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Salvo colpi di scena, questo pomeriggiosarà dimesso dal Policlinico romano Gemelli, dov'è ricoverato per un'infezionevie respiratorie (questa la versione ufficiale) da mercoledì scorso. Il pontefice farà quindi ritorno nella sua residenza vaticana di Santa Marta, spiazzando tutti i pronostici che già lo davano ricoverato ancora per diversi giorni. A darne notizia è stato ieri il cardinale decano Giovanni Battista Re che, rispondendodomande dell'agenzia di stampa Adnkronos sulle condizioni di salute del Santo Padre, ha asserito: «In baseinformazioni che ho io, iluscirà sabato dal Gemelli, potrà così presiedere tutti i riti della Settimana Santa». Per la, il primus inter pares dei porporati aveva già mandato una mail ...

