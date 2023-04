Chi è uscito ad Amici 22 tra Wax e Samu: web in rivolta per la terza puntata del serale (Di domenica 2 aprile 2023) Chi è uscito ad Amici 22? L’1 aprile è andata in onda la terza puntata del serale che ha visto il ballottaggio finale tra Samu e Wax: ecco chi è stato eliminato. Chi è uscito ad Amici 22 tra Wax e Samu: web in rivolta A lasciare la scuola, così come vi avevamo anticipato, è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 2 aprile 2023) Chi èad22? L’1 aprile è andata in onda ladelche ha visto il ballottaggio finale trae Wax: ecco chi è stato eliminato. Chi èad22 tra Wax e: web inA lasciare la scuola, così come vi avevamo anticipato, è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

