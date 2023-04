Chi è Imelda Marcos | la donna di ferro delle Filippine

Leggi su formiche

(Di domenica 2 aprile 2023)ha 93 anni e continua ad essere ladi potere. Suo figlio, FerdinandJr. ha vinto le elezioni l’anno scorso con più di 30 milioni di voti, quasi 40 anni dopo la fine dell’egemonia del padre, il dittatore Ferdinandpadre ha governato ledal 1965 al 1986, come dittatore dal 1972 al 1981, grazie all’emanazione di una legge marziale. In quegli anni sono state arrestate circa 60.000 persone, torturate più di 30.000 e si calcola che più di 3000 sono state assassinate. Dopo la rivolta popolare nel 1986,è andato in esilio alle isole Hawaii, negli Stati Uniti, dove è morto nel 1989. Alla famiglia è stato permesso di tornare nelle ...