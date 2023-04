Chi è Enrico Monti, il marito di Sabrina Salerno ospite a Domenica In (Di domenica 2 aprile 2023) Chi è Enrico Monti, il marito di Sabrina Salerno ospite oggi, 2 aprile 2023, a Domenica In su Rai 1? Enrico Monti è nato nel 1968 in Veneto ed è il marito della splendida attrice, cantante e showgirl Sabrina Salerno. Si tratta di un imprenditore nel settore tessile. Gestisce, infatti, un’azienda di famiglia che si occupa di confezionare abiti, nonostante l’azienda sia stata creata per realizzare camicie su misura. L’azienda è stata riconosciuta nel 2014 come una delle migliori aziende italiane nel settore. L’incontro tra Monti e Sabrina Salerno avvenne per motivi lavorativi: lui all’epoca aveva uno studio di registrazione e vederla ... Leggi su tpi (Di domenica 2 aprile 2023) Chi è, ildioggi, 2 aprile 2023, aIn su Rai 1?è nato nel 1968 in Veneto ed è ildella splendida attrice, cantante e showgirl. Si tratta di un imprenditore nel settore tessile. Gestisce, infatti, un’azienda di famiglia che si occupa di confezionare abiti, nonostante l’azienda sia stata creata per realizzare camicie su misura. L’azienda è stata riconosciuta nel 2014 come una delle migliori aziende italiane nel settore. L’incontro traavvenne per motivi lavorativi: lui all’epoca aveva uno studio di registrazione e vederla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ArcaduAngelo : RT @BrandauerLudwig: Chi ha trombato Enrico Letta, rovinosa beffa per l'ex premier: e ora... - Giuly0013 : RT @5_bepi: Alla fine secondo lo staff di governo la colpa del PNRR che nn riusciamo a spendere sapete di chi è? Ovvio.... Di Conte...colpe… - APeppinodit : RT @5_bepi: Alla fine secondo lo staff di governo la colpa del PNRR che nn riusciamo a spendere sapete di chi è? Ovvio.... Di Conte...colpe… - im_enrico_ : Per chi sà, il diavolo in persona. - enrico_carugno : @Mag_Informare Ma chi cazzo è oliviero toscani un coglione. -