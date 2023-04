Chi è Bettina Castioni, la moglie di Jerry Calà ospite a Domenica In (Di domenica 2 aprile 2023) durante la puntata di oggi, 2 aprile 2023? Bettina Castioni è nata a Brescia nel 1969 e ha 54 anni di età. E’ una nota imprenditrice, moglie del regista e attore Jerry Calà. Bettina Castioni ha conosciuto Jerry in una vacanza in Sardegna nel 2001 e tra i due è stato subito colpo di fulmine. Si sono sposati nel settembre 2022 e l’anno successivo è nato il loro unico figlio, Johnny. L’attore ha chiesto a Bettina di sposarlo davanti a tutti i loro amici al termine di uno spettacolo. Jerry ha rivelato in passato di aver capito fin dai primi momenti che Bettina sarebbe stata la donna della sua vita. Come detto, Bettina nella vita fa l’imprenditrice. Di lei non si sa quasi nulla poiché è ... Leggi su tpi (Di domenica 2 aprile 2023) durante la puntata di oggi, 2 aprile 2023?è nata a Brescia nel 1969 e ha 54 anni di età. E’ una nota imprenditrice,del regista e attoreha conosciutoin una vacanza in Sardegna nel 2001 e tra i due è stato subito colpo di fulmine. Si sono sposati nel settembre 2022 e l’anno successivo è nato il loro unico figlio, Johnny. L’attore ha chiesto adi sposarlo davanti a tutti i loro amici al termine di uno spettacolo.ha rivelato in passato di aver capito fin dai primi momenti chesarebbe stata la donna della sua vita. Come detto,nella vita fa l’imprenditrice. Di lei non si sa quasi nulla poiché è ...

