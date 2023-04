Chi è Antonella Fiordelisi, concorrente del Grande Fratello Vip 7? (Di domenica 2 aprile 2023) Antonella Fiordelisi è una giovane schermitrice, modella e influencer italiana, conosciuta al Grande pubblico per la sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Nata il 14 marzo 1998 a Salerno, ha 24 anni ed è del segno dei pesci; ha iniziato a praticare scherma fin da piccola, diventando ben presto una delle promesse del panorama sportivo italiano. Biografia di Antonella Fiordelisi: la carriera sportiva e televisiva Antonella Fiordelisi, sin da quando era bambina, ha dimostrato di avere una Grande passione per lo sport. Inizialmente ha giocato a pallavolo, ma successivamente ha deciso di dedicarsi alla ginnastica ritmica, sebbene sua madre fosse troppo spaventata dalle acrobazie che avrebbe ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 2 aprile 2023)è una giovane schermitrice, modella e influencer italiana, conosciuta alpubblico per la sua partecipazione alla settima edizione delVip. Nata il 14 marzo 1998 a Salerno, ha 24 anni ed è del segno dei pesci; ha iniziato a praticare scherma fin da piccola, diventando ben presto una delle promesse del panorama sportivo italiano. Biografia di: la carriera sportiva e televisiva, sin da quando era bambina, ha dimostrato di avere unapassione per lo sport. Inizialmente ha giocato a pallavolo, ma successivamente ha deciso di dedicarsi alla ginnastica ritmica, sebbene sua madre fosse troppo spaventata dalle acrobazie che avrebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Christelquelle : RT @antotp: Abbiamo bisogno di chi conosce il #beneVero e lo regala solo a noi. Il gioco di Isa (Antonella Trapani) #BuongiornoATutti #2… - antotp : Abbiamo bisogno di chi conosce il #beneVero e lo regala solo a noi. Il gioco di Isa (Antonella Trapani)… - sunnys_a : RT @UchihaGiada: @teamsoleilsorge A Tavassi ..te ce mando io per direttissima ? Tu che ha il coraggio di dire che Antonella era legata al… - RealEspresso2 : RT @_LaWhat: Il GF per me è finito dall'uscita di Edoardo e poi Antonella,guarderò la finale solo per votare la fatina e far scoppiare i fe… - GalassiRossella : le nikiters contente delle parole di romita, hanno dimenticato chi è, le parole che ha usato sia contro antonella c… -