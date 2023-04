Chelsea, UFFICIALE: esonerato Potter (Di domenica 2 aprile 2023) Il Chelsea ha deciso di esonerare ufficialmente Graham Potter. La notizia è stata ufficializzata attraverso il sito UFFICIALE del club... Leggi su calciomercato (Di domenica 2 aprile 2023) Ilha deciso di esonerare ufficialmente Graham. La notizia è stata ufficializzata attraverso il sitodel club...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Chelsea, ufficiale: esonerato il tecnico Graham #Potter, è già il secondo cambio in stagione+++#PremierLeague - Fra8882 : RT @calcioinglese: UFFICIALE: Graham Potter è stato esonerato, non è più l’allenatore del Chelsea. Decisiva la sconfitta in casa contro l’A… - CalcioPillole : #Chelsea, ufficiale l'esonero di #Potter: il comunicato dei Blues. #PremierLeague - manuhellt : RT @DiMarzio: .@ChelseaFC, ufficiale l’esonero di #Potter - Filo2385Filippo : RT @sportface2016: +++#Chelsea, ufficiale: esonerato il tecnico Graham #Potter, è già il secondo cambio in stagione+++#PremierLeague -