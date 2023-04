Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calciomercatoit : ?? Il #Chelsea 'stoppa' il ritorno di #Aubameyang al #Barcellona e fa un grande assist all'#Inter - sportli26181512 : Bayern Monaco, Tuchel si presenta: 'Un onore essere qui'. E Kahn: 'Non eravamo soddisfatti, serviva la svolta': Dop… -

..., vogliamo sentitamente ringraziare Graham per il suo contributo - sono le parole di Todd Boehly, azionista di riferimento dei Blues, contenute nel comunicato che annuncia la clamorosa-......soddisfazioni l'exse n'è tolte poche. Il finale però non è ancora stato scritto e se oggi, a sette mesi e mezzo da quell'ultima esultanza su azione in A, il numero 90 si sbloccherà......Calciomercato Inter, via libera per Aubameyang: apertura del ChelseaIl blocco istituito dalnei confronti del Barcellona, allo stesso tempo, potrebbe favorire l'inserimento dell'Inter per il ...

Chelsea, svolta clamorosa: esonerato Graham Potter Pianeta Milan

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il Chelsea cambia ancora allenatore. Il club inglese annuncia infatti che Graham Potter non è più l'allenatore del club, che era arrivato al posto di Tuchel. Bruno ...