Chelsea, sarà asta in Premier per Mount (Di domenica 2 aprile 2023) Liverpool e Manchester City sono fortemente interessate a Mason Mount, 24enne trequartista inglese del Chelsea. Secondo le informazioni riportate... Leggi su calciomercato (Di domenica 2 aprile 2023) Liverpool e Manchester City sono fortemente interessate a Mason, 24enne trequartista inglese del. Secondo le informazioni riportate...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Chelsea, sarà asta in Premier per Mount: Liverpool e Manchester City sono fortemente interessate a Mason Mount, 24e… - StefanoCeredaD : @NicoSpinelli8 Il prossimo anno al Chelsea sarà devastante... - toobigtofail01 : @marifcinter @Marco_Mr117 Ma a quali condizioni abbiamo preso Lukaku? 20 mln lordi per il prestito di un anno. È un… - FrancescaCphoto : @Anormale9 Ah ma se scorso anno al Chelsea è stato un girone precisamente fuori squadra un motivo ci sarà Per quello non lo rivolevo - edovirgy19 : Difficile dire qualcosa. È la stagione peggiore dal 2015/2016. Con la sconfitta di oggi salutiamo molto probabilmen… -