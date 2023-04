Chelsea, per il dopo Potter c’è Nagelsmann: avviati i contatti (Di domenica 2 aprile 2023) Il Chelsea alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Graham Potter: in prima ora fila c’è Nagelsmann Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, il Chelsea si sarebbe già messo in moto per cercare il sostituto dell’esonerato Graham Potter. Già avviati i contatti con Julian Nagelsmann un profilo che piace e non poco nonostante il problema contratto: è legato al Bayern fino al 2026, servirebbe un accordo con i tedeschi per liberarlo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023) Ilalla ricerca di un nuovo allenatorel’esonero di Graham: in prima ora fila c’èSecondo quanto riferisce Fabrizio Romano, ilsi sarebbe già messo in moto per cercare il sostituto dell’esonerato Graham. Giàcon Julianun profilo che piace e non poco nonostante il problema contratto: è legato al Bayern fino al 2026, servirebbe un accordo con i tedeschi per liberarlo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

