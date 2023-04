Chelsea – Liverpool | ultime notizie e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 2 aprile 2023) Due colossi in crisi si affrontano martedì 4 aprile a Stamford Bridge in Premier League: ilospita il, reduce da sconfitte demoralizzanti per entrambe le squadre. Sabato gli uomini di Graham Potter sono stati sconfitti per 2-0 dall’Aston Villa, poche ore dopo che i Reds sono stati spazzati via per 4-1 dal Manchester City. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreLa pausa internazionale è arrivata senza dubbio nel momento peggiore per unche aveva iniziato ad allentare la pressione sulle spalle di Potter a marzo, ma l’Aston Villa non ha avuto difficoltà a riprendere da dove aveva lasciato prima delle due settimane ...