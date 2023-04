Chelsea, l’Aston Villa costa cara a Potter: ufficiale l’esonero del tecnico (Di domenica 2 aprile 2023) La sconfitta in casa contro l’Aston Villa costa carissima a Stephen Potter che è stato esonerato dal club inglese. Non è bastato un mercato di gennaio faraonico che ha portato in quel di Londra Joao Felix ed Enzo Fernandez per invertire la rotta. Dopo la sconfitta contro i Villans, l’esonero del club era solo questione di ore. Il club londinese ha annunciato che il manager ex Brighton ha lasciato la società, decidendo di collaborare con la stessa per l’addio. Un addio consensuale, insomma, che era diventato inevitabile dopo le numerose sconfitte in campionato e la zona Champions League ormai diventata un miraggio. Al momento al posto di Potter, sarà Bruno Saltor il nuovo Head Coach ad interim. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) La sconfitta in casa controcarissima a Stephenche è stato esonerato dal club inglese. Non è bastato un mercato di gennaio faraonico che ha portato in quel di Londra Joao Felix ed Enzo Fernandez per invertire la rotta. Dopo la sconfitta contro ins,del club era solo questione di ore. Il club londinese ha annunciato che il manager ex Brighton ha lasciato la società, decidendo di collaborare con la stessa per l’addio. Un addio consensuale, insomma, che era diventato inevitabile dopo le numerose sconfitte in campionato e la zona Champions League ormai diventata un miraggio. Al momento al posto di, sarà Bruno Saltor il nuovo Head Coach ad interim. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnibaleIi : RT @calcioinglese: UFFICIALE: Graham Potter è stato esonerato, non è più l’allenatore del Chelsea. Decisiva la sconfitta in casa contro l’A… - FcInterNewsit : UFFICIALE - Il Chelsea silura un altro allenatore: dopo il ko con l'Aston Villa via anche Potter - Fra8882 : RT @calcioinglese: UFFICIALE: Graham Potter è stato esonerato, non è più l’allenatore del Chelsea. Decisiva la sconfitta in casa contro l’A… - calcioinglese : UFFICIALE: Graham Potter è stato esonerato, non è più l’allenatore del Chelsea. Decisiva la sconfitta in casa contr… - robtor83 : +++ #Chelsea +++ Esonerato l'allenatore Graham #Potter. Fatale l'ultima sconfitta casalinga, 0-2, contro l'Aston Vi… -