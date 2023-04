Che vergogna. Le strade azzurre mentre il Maradona parlava e cantava rossonero (Di domenica 2 aprile 2023) Lo schiaffo che brucia di più è aver lasciato i ragazzi giocare da ospiti in casa loro. Le strade azzurre mentre il Maradona parlava e cantava rossonero. Le colpe, le cause, i motivi, i narcisismi, i sermoni, sono espressioni di un masochismo tutto napoletano. L’amore si dimostra non si professa. La foga agonistica del Milan si riversa su una squadra che è scesa in campo con motivazioni diverse. Ci hanno letteralmente mazziato, avevano una stagione da salvare loro, noi ne abbiamo una da concludere perché manca ancora tanto, troppo… Politano insultato si inceppa; Smeone ha avuto un solo pallone; Il nostro centrocampo era in balia di un’assenza che ha pesato oltre il dovuto: Victor è l’ansia per gli avversari: dall’inizio alla fine. L’esultanza della riserva belga ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 aprile 2023) Lo schiaffo che brucia di più è aver lasciato i ragazzi giocare da ospiti in casa loro. Leil. Le colpe, le cause, i motivi, i narcisismi, i sermoni, sono espressioni di un masochismo tutto napoletano. L’amore si dimostra non si professa. La foga agonistica del Milan si riversa su una squadra che è scesa in campo con motivazioni diverse. Ci hanno letteralmente mazziato, avevano una stagione da salvare loro, noi ne abbiamo una da concludere perché manca ancora tanto, troppo… Politano insultato si inceppa; Smeone ha avuto un solo pallone; Il nostro centrocampo era in balia di un’assenza che ha pesato oltre il dovuto: Victor è l’ansia per gli avversari: dall’inizio alla fine. L’esultanza della riserva belga ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : Si fanno chiamare ambientalisti, io li chiamo vandali. Anche oggi immagino ci sarà qualche bella anima che li difen… - nonleggerlo : Mi sono chiesto, ma il condirettore di una grande testata giornalistica come Libero, la più letta dai parlamentari… - danieleviotti : #LaRussa non è ignorante. È in malafede. Vuole riscrivere la storia a suo piacimento. Di più: vuole delegittimare l… - pietrone82 : RT @D10sAndrea: Lo dico perché sia chiaro: Dopo la vergogna di stasera, dopo le botte in curva con famiglie che sono dovute scappare, chi… - JamesL1808 : RT @D10sAndrea: Lo dico perché sia chiaro: Dopo la vergogna di stasera, dopo le botte in curva con famiglie che sono dovute scappare, chi… -