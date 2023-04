Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 2 aprile 2023 (Di domenica 2 aprile 2023) Che Tempo Che Fa torna stasera in tv sabato 2 aprile 2023 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Domenica 2 aprile su Rai3 alle 20.00 nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. ospiti della puntata Antonella Clerici, uno dei volti più amati della tv italiana, reduce ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 2 aprile 2023) CheChe Fa torna stasera in tv sabato 2su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. Di seguitodi oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Domenica 2su Rai3 alle 20.00 nuovo appuntamento con “CheChe Fa” di Fabio Fazio, programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli.della puntata Antonella Clerici, uno dei volti più amati della tv italiana, reduce ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : L'impressione è che dopo i processi sulle 'manovre stipendi' e sui 'club amici' per cui lui 'faceva il mercato da u… - ASRomaFemminile : ?? @EmilieHaavi: “Era tanto tempo che non segnavo, è bello tornare al gol, è stata un po’ una liberazione” ??… - Poesiaitalia : 5 lezioni sulla vita di Seneca: 1. Dai valore al tuo tempo più che ai tuoi beni. 2. Il miglior rimedio per la rabb… - Monky_2405 : Visto che sono settimane che non mi risponde (prima replicava sempre) condivido il tweet di questa persona che non… - FraLauricella : Il 22 luglio 2009 la di Cassazione ha accolto il ricorso di Elena Bentivegna (figlia di Rosario) contro Il Tempo ch… -