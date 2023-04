Che tempo che fa, ospiti 2 aprile 2023: Antonella Clerici e Gabriele Salvatores, stasera su Rai 3 (Di domenica 2 aprile 2023) stasera tra gli ospiti di Che tempo che fa del 2 aprile ci sono Antonella Clerici, Gabriele Salvatores, Enrico Brignano e Francesco Gabbani. Che tempo Che Fa torna stasera 2 aprile su Rai 3 a partire dalle 20:00. Tra gli ospiti della puntata ci sono Antonella Clerici e Gabriele Salvatores, In studio con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. ospiti della puntata: Antonella Clerici, uno dei volti più amati della tv italiana, reduce dal grande successo di The ... Leggi su movieplayer (Di domenica 2 aprile 2023)tra glidi Cheche fa del 2ci sono, Enrico Brignano e Francesco Gabbani. CheChe Fa tornasu Rai 3 a partire dalle 20:00. Tra glidella puntata ci sono, In studio con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli.della puntata:, uno dei volti più amati della tv italiana, reduce dal grande successo di The ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : L'impressione è che dopo i processi sulle 'manovre stipendi' e sui 'club amici' per cui lui 'faceva il mercato da u… - ASRomaFemminile : ?? @EmilieHaavi: “Era tanto tempo che non segnavo, è bello tornare al gol, è stata un po’ una liberazione” ??… - Poesiaitalia : 5 lezioni sulla vita di Seneca: 1. Dai valore al tuo tempo più che ai tuoi beni. 2. Il miglior rimedio per la rabb… - Monky_2405 : Visto che sono settimane che non mi risponde (prima replicava sempre) condivido il tweet di questa persona che non… - FraLauricella : Il 22 luglio 2009 la di Cassazione ha accolto il ricorso di Elena Bentivegna (figlia di Rosario) contro Il Tempo ch… -