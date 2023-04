Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 2 aprile 2023 (Di domenica 2 aprile 2023) Quali sono gli ospiti di oggi, domenica 2 aprile 2023, di Che tempo che fa 2022-2023? stasera saranno tanti gli ospiti di Fabio Fazio nel suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Nella puntata di stasera, domenica 2 aprile, su Rai 3 di Che tempo Che Fa, saranno ospiti: Antonella Clerici Gabriele Salvatores Enrico Brignano Francesco Gabbani Roberto Burioni Sabrina Arena Luca Mercalli Ferruccio de Bortoli Massimo ... Leggi su tpi (Di domenica 2 aprile 2023) Quali sono glidi oggi, domenica 2, di Cheche fa 2022-saranno tanti glidi Fabio Fazio nel suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Nella puntata di, domenica 2, su Rai 3 di CheChe Fa, saranno: Antonella Clerici Gabriele Salvatores Enrico Brignano Francesco Gabbani Roberto Burioni Sabrina Arena Luca Mercalli Ferruccio de Bortoli Massimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : La proposta di legge per arrestare in flagranza i gaglioffi che aggrediscono monumenti e opere d'arte l'ho deposita… - Don_Lazzara : Il 02 aprile 2005 tornava alla casa del Padre #SanGiovanniPoaloII. In questo tempo di prove e di incertezze, le sue… - JamesLucasIT : Il paese di Curon, ormai sommerso da decenni, un tempo ospitava 163 case e 523 ettari di terreno agricolo. Nel 1950… - grillocogitandi : @Uni91070952 Gli attori in campo erano americani e iracheni. Quindi i saccheggi a meno che non siano stati compiuti… - inverso_l : @JediPerLItalia E noi che abbiamo dismesso da tempo i muli per gli alpini..???? -