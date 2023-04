Che tempo che fa, Gabriele Salvatores: “Ho vinto l’Oscar e ho dovuto consolare il mio rivale” (Di domenica 2 aprile 2023) Gabriele Salvatores, regista premio Oscar nel 1991 per “Mediterraneo”, arriva nel salotto di Che tempo Che Fa domenica 2 aprile per raccontare a Fabio Fazio del suo ultimo lavoro, “Il ritorno di Casanova”, ma come spesso... Leggi su europa.today (Di domenica 2 aprile 2023), regista premio Oscar nel 1991 per “Mediterraneo”, arriva nel salotto di CheChe Fa domenica 2 aprile per raccontare a Fabio Fazio del suo ultimo lavoro, “Il ritorno di Casanova”, ma come spesso...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Ecco, ora i cinesi lo dicono apertamente (io ve lo dico da tempo) Semplifico: più facciamo embargo di export di te… - Don_Lazzara : Il 02 aprile 2005 tornava alla casa del Padre #SanGiovanniPoaloII. In questo tempo di prove e di incertezze, le sue… - JamesLucasIT : Il paese di Curon, ormai sommerso da decenni, un tempo ospitava 163 case e 523 ettari di terreno agricolo. Nel 1950… - lamita66 : RT @sasa1954123: Eravamo ragazzi mio fratello ed io quando andammo a lavorare d'estate, ovviamente in nero, da uno di quelli che espongono… - Aledibbo1 : @liottagio Mi piace che a thiago motta va concesso tempo e fiducia, inzaghi che in due anni lavorando con le maceri… -