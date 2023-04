Che tempo che fa: Antonella Clerici e gli altri ospiti di questa sera (Di domenica 2 aprile 2023) Oggi, domenica 2 aprile 2023 dalle 20, Rai 3 trasmette una nuova puntata di “Che tempo che fa" . Dalla televisione al cinema, dall'attualità allo sport, riflessioni e... Leggi su europa.today (Di domenica 2 aprile 2023) Oggi, domenica 2 aprile 2023 dalle 20, Rai 3 trasmette una nuova puntata di “Cheche fa" . Dalla televisione al cinema, dall'attualità allo sport, riflessioni e...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : L'impressione è che dopo i processi sulle 'manovre stipendi' e sui 'club amici' per cui lui 'faceva il mercato da u… - Poesiaitalia : 5 lezioni sulla vita di Seneca: 1. Dai valore al tuo tempo più che ai tuoi beni. 2. Il miglior rimedio per la rabb… - ASRomaFemminile : ?? @EmilieHaavi: “Era tanto tempo che non segnavo, è bello tornare al gol, è stata un po’ una liberazione” ??… - LeoChamaeleo : RT @Robertonuzzoam: - MicheleDefina2 : @ChristianConte_ @SpudFNVPN @El_Principe22_ Non sul campo ma sulle teste si,lunghi colloqui e via andare. Se capisc… -