Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 2 aprile 2023 (Di domenica 2 aprile 2023) Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 2 aprile 2023 Rai 3 Questa sera, domenica 2 aprile 2023, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 2 aprile, di Che tempo che fa 2022-2023. anticipazioni e ospiti Nuova puntata per lo ... Leggi su tpi (Di domenica 2 aprile 2023) Cheche fa:di, 2Rai 3 Questa sera, domenica 2, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con CheChe Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi e tantissimiitaliani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte lee glidi, 2, di Cheche fa 2022-Nuovaper lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : La proposta di legge per arrestare in flagranza i gaglioffi che aggrediscono monumenti e opere d'arte l'ho deposita… - Don_Lazzara : Il 02 aprile 2005 tornava alla casa del Padre #SanGiovanniPoaloII. In questo tempo di prove e di incertezze, le sue… - JamesLucasIT : Il paese di Curon, ormai sommerso da decenni, un tempo ospitava 163 case e 523 ettari di terreno agricolo. Nel 1950… - grillocogitandi : @Uni91070952 Gli attori in campo erano americani e iracheni. Quindi i saccheggi a meno che non siano stati compiuti… - inverso_l : @JediPerLItalia E noi che abbiamo dismesso da tempo i muli per gli alpini..???? -