Che fine ha fatto la transizione "green" (Di domenica 2 aprile 2023) Quando nel 2019 la Commissione europea lanciò il suo green Deal promise che l'Unione europea sarebbe diventato il primo blocco di paesi al mondo ad azzerare le emissioni entro il 2050. L'urgenza di un tale obiettivo era data dalle... Leggi su europa.today (Di domenica 2 aprile 2023) Quando nel 2019 la Commissione europea lanciò il suoDeal promise che l'Unione europea sarebbe diventato il primo blocco di paesi al mondo ad azzerare le emissioni entro il 2050. L'urgenza di un tale obiettivo era data dalle...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Riassumendo. L'#Everton ha nascosto 371 milioni di perdite in 3 anni (vi ricorda qualcosa?), i club della… - marifcinter : Barella quasi in lacrime a fine partita, altra sconfitta incredibile dell'Inter. Che sbaglia una serie di gol ai li… - ZZiliani : … che i calciatori hanno ammesso di essere stati sempre al corrente di tutto e che l’ignoranza della legge non è am… - spinozzi_rosa : @CheyenneTala @oriele__era E allora hai voluto vedere quello che ti pare..tu guarda infatti da quando sono usciti..… - Seevyful : RT @exmpatia: tra la gente che si ammazza perché non riesce ad arrivare a fine mese per le bollette e non trova lavoro, le infrastrutture c… -