"ChatGPT? Non fa le versioni di latino e greco al posto degli studenti e non crea verifiche per gli insegnanti" (Di domenica 2 aprile 2023) Niente compiti in classe da copiare. Solo indicazioni di massima e supporto. E anche per i professori: non si creano verifiche dal nulla. Sono le risposte che il quotidiano Il Giorno ha ottenuto dall'intervista a ChatGPT, il sistema di intelligenza artificiale che sta spopolando da settimane. L'articolo .

