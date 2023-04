Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : L’idea che le istituzioni italiane possano bloccare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale è una barzelletta. No… - repubblica : ChatGpt, la rivolta delle startup: 'Bloccarla è una scelta talebana, così perdiamo soldi e lavoro' [di Filippo Sant… - claudio_chi : RT @matteorenzi: L’idea che le istituzioni italiane possano bloccare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale è una barzelletta. Non si fe… - _V_C_71 : RT @repubblica: ChatGpt, la rivolta delle startup: 'Bloccarla è una scelta talebana, così perdiamo soldi e lavoro' [di Filippo Santelli] ht… - cottinilor : RT @matteorenzi: L’idea che le istituzioni italiane possano bloccare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale è una barzelletta. Non si fe… -

ROMA - "Poteva essere un bel pesce d'aprile". Invece è tutto vero: l'Italia, primo e finora unico Paese occidentale, ha bloccato, la super intelligenza artificiale in grado di usare le parole (quasi) come un uomo. Il Garante della privacy teme che abusi dei dati personali degli utenti: "Fa sorridere", dice Antonio ...La notizia dello stop dida parte del Garante della privacy italiano ha fatto il giro del mondo, proprio a pochi giorni dalla letteraa tutti gli sviluppatori di Ia che chiedeva una pausa di riflessione per ...Nel provvedimento, il Garante ha rilevato la mancanza di un'informativaagli utenti e a ... Come testimoniato dalle verifiche effettuate, le informazioni fornite danon sempre ...

ChatGpt, la rivolta delle startup: "Bloccarla è una scelta talebana, così perdiamo soldi e lavoro" la Repubblica

Dopo gli appelli di manager e ricercatori e le prime denunce Oltreoceano, arriva il primo stop al software di intelligenza artificiale che sta suscitando grande interesse, ma anche moltissimi interrog ...Ecco Perché il Garante ha bloccato ChatGPT: raccolta illecita di dati personali, assenza di sistemi per la verifica dell’età dei minori. Ma forse ci sono anche altri motivi.