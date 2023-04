CHATGPT in Italia di nuovo accessibile gratis sfruttando questi 2 trucchi

(Di domenica 2 aprile 2023) TecnoAndroidè diine gratuitamenteuna nuova semplice procedura disponibile per PC, smartphone e tablet. Per accedere nuovamente all’intelligenza artificiale sarà sufficiente sfruttare il browser Opera o utilizzare una VPN. Metodo N.1 per accedere adall’utilizzando Opera Browser Opera Browser disponibile per Windows, Android e iOS integra al suo interno una VPN gratuita che si collega ad un Paese estero e proprio questa semplice procedura permette di superare i controlli e accedere nuovamente ain. Usare la VPN su computer (Windows, Mac e Linux) Se stai usando Opera come browser sul tuo computer, sia esso Windows, Mac o Linux, puoi attivare facilmente la ...

Milano, 02.04.2023 – Il Garante della Privacy ha bloccato l'accesso a ChatGPT agli utenti italiani a causa di presunte pratiche illegali di raccolta dati e l'assenza di sistemi di verifica dell'età.