Chat Gpt | Salvini | “Sproporzionata la decisione del garante della privacy”

ROMA – "Trovo Sproporzionata la decisione del garante della privacy che ha costretto Chat GPT a impedire l'accesso dall'Italia, primo e unico Paese occidentale dove ciò avviene. Oltretutto sono ormai decine i servizi basati su intelligenza artificiale. Paradossalmente, poi, lo stesso ChatGPT alimenta la Chat di Bing, motore di ricerca concorrente di Google, che rimane perfettamente accessibile". Così il vice premier Matteo Salvini. "Ogni rivoluzione tecnologica – aggiunge – comporta grandi cambiamenti, rischi e opportunità, è giusto controllare e regolamentare attraverso una collaborazione internazionale tra regolatori e legislatori, ma non si può bloccare, impedendo e danneggiando il lavoro di chi fa impresa, ricerca, innovazione.

