Charlotte Flair: “Con Rhea Ripley, lo SD Women’s Championship è in buone mani” (Di domenica 2 aprile 2023) Durante Wrestlemania Saturday, Rhea Ripley ha vinto lo SmackDown Women’s Championship da Charlotte Flair in quello che è stato considerato il miglior match della serata. Le due atlete non si sono risparmiate e hanno dato il meglio, lottando fino all’ultimo nel tentativo di portare a casa la vittoria: nonostante gli sforzi però, Flair si è dovuta arrendere a una super Riptide di Ripley. Al termine del match, Charlotte è stata inquadrata mentre abbozzava un sorriso amaro, ma più tardi la stessa wrestler ha confermato che si trattava di un sorriso ben diverso. Il commento Dopo lo show, tramite Twitter, è arrivato il commento dell’ormai ex campionessa:“Grazie WWE Universe! So di aver perso stanotte, ma nel mio ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 2 aprile 2023) Durante Wrestlea Saturday,ha vinto lo SmackDowndain quello che è stato considerato il miglior match della serata. Le due atlete non si sono risparmiate e hanno dato il meglio, lottando fino all’ultimo nel tentativo di portare a casa la vittoria: nonostante gli sforzi però,si è dovuta arrendere a una super Riptide di. Al termine del match,è stata inquadrata mentre abbozzava un sorriso amaro, ma più tardi la stessa wrestler ha confermato che si trattava di un sorriso ben diverso. Il commento Dopo lo show, tramite Twitter, è arrivato il commento dell’ormai ex campionessa:“Grazie WWE Universe! So di aver perso stanotte, ma nel mio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Charlotte Flair: 'Con Rhea Ripley, lo SD Women's Championship è in buone mani' - Luca3097 : RT @SpazioWrestling: WWE: Charlotte Flair rompe il silenzio dopo la sconfitta di WrestleMania 39 #CharlotteFlair #WWE #WrestleMania https:/… - Luca3097 : RT @TSOWrestling: Ecco cosa farà in estate Charlotte Flair! #TSOW // #TSOS // #WWE - TSOWrestling : Ecco cosa farà in estate Charlotte Flair! #TSOW // #TSOS // #WWE - gioda89 : RT @donnetralecorde: Durante la Night 1 di WrestleMania 39, in WWE le donne hanno fatto ancora una volta la storia. -