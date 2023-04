C’è stata un’esplosione in un bar di San Pietroburgo (Di domenica 2 aprile 2023) Ha causato la morte del noto blogger filoputiniano Vladlen Tatarsky e una ventina di feriti: non è chiaro se sia stato un attentato Leggi su ilpost (Di domenica 2 aprile 2023) Ha causato la morte del noto blogger filoputiniano Vladlen Tatarsky e una ventina di feriti: non è chiaro se sia stato un attentato

Bomba in un bar a Sanpietroburgo, 16 feriti e morto un blogger militare russo Secondo la stampa russa, la bomba sarebbe stata nascosta in un 'regalo' consegnato da una ragazza al blogger ucciso. Dentro il pacco ci sarebbe stata una statuetta. Il blogger aveva mezzo milione di ...