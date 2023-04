Caterina Balivo senza freni lancia frecciatine: “Gufi! Quello che non mi piace in tv” (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo molti anni al timone di Detto Fatto e due edizioni del delizioso Vieni da Me, Caterina Balivo è sbarcata su La7 con un gioco, Lingo. Ospite a Tv Talk ieri pomeriggio la conduttrice ha sollevato una polemica più che giusta sul fatto che i quiz sono presentati quasi solamente da uomini. “Questa è stata una bella settimana per gli ascolti devo dire. Conduco un quiz e di solito sono gli uomini a farlo. Ho chiamato il mio agente e ho detto ‘possiamo cambiare registro? Perché una donna non potrebbe condurre un programma del genere? C’è un problema a quell’ora?’. Poi è arrivata l’opportunità. Non so proprio perché non ci siano tante donne quanti uomini a presentare i quiz. Anzi voglio dire una cosa. Questi programmi sono registrati e potrebbero permettere anche ad una donna con famiglia e bambini di poter avere dei ritmi di produzione migliori per la ... Leggi su biccy (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo molti anni al timone di Detto Fatto e due edizioni del delizioso Vieni da Me,è sbarcata su La7 con un gioco, Lingo. Ospite a Tv Talk ieri pomeriggio la conduttrice ha sollevato una polemica più che giusta sul fatto che i quiz sono presentati quasi solamente da uomini. “Questa è stata una bella settimana per gli ascolti devo dire. Conduco un quiz e di solito sono gli uomini a farlo. Ho chiamato il mio agente e ho detto ‘possiamo cambiare registro? Perché una donna non potrebbe condurre un programma del genere? C’è un problema a quell’ora?’. Poi è arrivata l’opportunità. Non so proprio perché non ci siano tante donne quanti uomini a presentare i quiz. Anzi voglio dire una cosa. Questi programmi sono registrati e potrebbero permettere anche ad una donna con famiglia e bambini di poter avere dei ritmi di produzione migliori per la ...

