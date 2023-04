Catania, la sentenza su Enzo Bianco cambia le carte in tavola a destra e a sinistra. Trapani, Siracusa e Ragusa: il risiko delle comunali (Di domenica 2 aprile 2023) Una sentenza dopo l’altra. Così avanza la campagna elettorale ai piedi dell’Etna, altrimenti ferma su veti incrociati, appelli e attendismi strategici. A destra come a sinistra la campagna elettorale di Catania sembrano andare avanti a rilento a causa alle divisioni interne alle coalizioni. Sulle quali, inevitabilmente, influiscono le recenti sentenze. La prima è stata, lo scorso 6 marzo, quella della Cassazione che ha assolto Raffaele Lombardo dall’accusa di corruzione elettorale e concorso esterno alla mafia, di fatto restituendogli una “verginità” politica che ha amplificato il suo peso elettorale ai piedi dell’Etna alla vigilia delle comunali del 28 e 29 maggio, quando in Sicilia si apriranno le urne anche in altri 127 comuni. L’ultima è, invece, quella della corte d’Appello della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Unadopo l’altra. Così avanza la campagna elettorale ai piedi dell’Etna, altrimenti ferma su veti incrociati, appelli e attendismi strategici. Acome ala campagna elettorale disembrano andare avanti a rilento a causa alle divisioni interne alle coalizioni. Sulle quali, inevitabilmente, influiscono le recenti sentenze. La prima è stata, lo scorso 6 marzo, quella della Cassazione che ha assolto Raffaele Lombardo dall’accusa di corruzione elettorale e concorso esterno alla mafia, di fatto restituendogli una “verginità” politica che ha amplificato il suo peso elettorale ai piedi dell’Etna alla vigiliadel 28 e 29 maggio, quando in Sicilia si apriranno le urne anche in altri 127 comuni. L’ultima è, invece, quella della corte d’Appello della ...

