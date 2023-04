Cassano: “Sono tre anni che può considerarsi un calciatore finito” (Di domenica 2 aprile 2023) Ai microfoni della Bobo TV, è intervenuto l’ex calciatore di Roma e Real Madrid, Antonio Cassano. Tra i vari temi toccati, si è parlato anche di un calciatore che, negli ultimi tempi, è finito nell’occhio del ciclone per la sua decisione di lasciare l’Europa: Cristiano Ronaldo. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Ronaldo ormai si aiuta L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 2 aprile 2023) Ai microfoni della Bobo TV, è intervenuto l’exdi Roma e Real Madrid, Antonio. Tra i vari temi toccati, si è parlato anche di unche, negli ultimi tempi, ènell’occhio del ciclone per la sua decisione di lasciare l’Europa: Cristiano Ronaldo. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Ronaldo ormai si aiuta L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GIGGIONAPOLI : Bravissimo CASSANO che bella Lezione hai dato a chi scrive bugie per addolcire la mediocrità a favore di club che v… - CosenzaChannel : «I nostri viaggi a Cassano per pagare l'eroina. Gli Abbruzzese sono uniti» - Ciccioct89 : RT @SpaceSerieA: ?? Nel tardo pomeriggio #RomaSampdoria. Diversi sono i calciatori che hanno giocato in entrambe. Salsano, Cassano, Montell… - Arsenico171 : RT @SpaceSerieA: ?? Nel tardo pomeriggio #RomaSampdoria. Diversi sono i calciatori che hanno giocato in entrambe. Salsano, Cassano, Montell… - SpaceSerieA : ?? Nel tardo pomeriggio #RomaSampdoria. Diversi sono i calciatori che hanno giocato in entrambe. Salsano, Cassano,… -

Pallamano A1F. L'Ariosto cede nella ripresa In una gara a punteggio, inizialmente molto basso, sono i dettagli a fare la differenza: Ramazzotti ... Britos RISULTATI 8GIORNATA DI RITORNO Brixen vs Teramo 31 - 24 Mezzocorona vs Cassano Magnago ... Terremoto: Siria chiama, Cassano Magnago risponde Per quest'ultima categoria sono state diverse le farmacie che si sono attivate, in primis quella del dott. Nobili di Cavaria, poi hanno aderito anche le comunali di Cassano e ha partecipato anche ... Eccellente risultato per il film "La notte è un posto sicuro" del regista Papasso I riconoscimenti ricevuti, pertanto, sono stati dedicati dal regista alle centinaia di vittime che ... auspica che anche nella Città di Cassano, possa essere organizzato un momento di incontro e di ... In una gara a punteggio, inizialmente molto basso,i dettagli a fare la differenza: Ramazzotti ... Britos RISULTATI 8GIORNATA DI RITORNO Brixen vs Teramo 31 - 24 Mezzocorona vsMagnago ...Per quest'ultima categoriastate diverse le farmacie che siattivate, in primis quella del dott. Nobili di Cavaria, poi hanno aderito anche le comunali die ha partecipato anche ...I riconoscimenti ricevuti, pertanto,stati dedicati dal regista alle centinaia di vittime che ... auspica che anche nella Città di, possa essere organizzato un momento di incontro e di ... Cassano: "Sono tre anni che può considerarsi un calciatore finito" DailyNews 24 Incidenti in montagna in Ciociaria, due feriti tra Roccasecca e Vicalvi Cassino - Due sono state oggi le persone ferite in altrettanti incidenti avvenuti sui rilievi della Ciociaria. In entrambi i casi sono stati fondamentali gli interventi dei vigili del fuoco e del Corp ... Xiaomi 13 Lite, la recensione Nel corso di due settimane abbiamo provato un interessante smartphone della fascia media Android: Xiaomi 13 Lite ... Cassino - Due sono state oggi le persone ferite in altrettanti incidenti avvenuti sui rilievi della Ciociaria. In entrambi i casi sono stati fondamentali gli interventi dei vigili del fuoco e del Corp ...Nel corso di due settimane abbiamo provato un interessante smartphone della fascia media Android: Xiaomi 13 Lite ...