Case Green | sarà un disastro per tutti | gli amministratori condominiali lanciano l’allarme

(Di domenica 2 aprile 2023) La Direttivauna batosta senza precedenti per le famiglie e glispiegano perchè. I proprietari delleitaliane e glisono con il fiato sospeso a causa della direttiva Europea. È stata approvata dal Parlamento Europeo e deve superare il vaglio del Consiglio dell’Unione Europea. Tale norma va ad incidere sul patrimonio più caro degli italiani e cioè la casa.degli– ilovetrading.itL’Europa vuole portare gli immobili europei ad essere ad impatto zero entro il 2050. Il primo step è fissato per il 2030. Entro questa data ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Case green, bomba in arrivo sui mutui ??? Lo dice persino l’Aifa. Con terze e quarte dosi più eff… - BelpietroTweet : Non c’è solo la botta al patrimonio causata dall’obbligo dei lavori di efficientamento. Per Abi e Unimpresa la dire… - LaVeritaWeb : Le critiche al governo per i tanti fronti aperti (dal Pnrr ai migranti, da case e auto green al Mes) hanno un pregi… - GerardQuenon : RT @ClaudioDeglinn2: ??GRAZIE PD M5S?? ??“Vietato vendere e affittare le case”. ??Follia Europa: ecco la nuova direttiva il blocco scatta… - Emanuel56138500 : RT @QLexPipiens: I nostri cari politici ci ammorbano con le puttanate green, ma nel frattempo si accordano con imprenditori senza scrupoli… -

Ed ecco la nuova normativa Ue sulle, che obbliga l'adeguamento della classe energetica delle ... Quindi a cosa dobbiamo questa ossessione per l' economiaPer Prodi bisogna valutare ...In particolare sul tema degli incentivi fiscali in edilizia , anche in vista dell'attuazione della Direttiva Ue sulle, Confartigianato ha richiamato la necessità di aprire una nuova ......non lo potremo fare andando contro alle misure europee per l' efficientamento energetico delle,... "Non possiamo lasciare un'Italia magari, ma assetata e affamata". Quando invece, al contrario,...

Case green: oltre 3 milioni di edifici fuori dalla direttiva BibLus-net

Al via da oggi la manifestazione veronese numero 55 che si concluderà il 5 aprile. Giansanti (Confagricoltura): uniti contro chi vuole imporre etichette come per le sigarette ...Richiamati alcuni lotti del box pieghevole Baby playpen di Lionello che possono essere pericolosi per i bambini ...