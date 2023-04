Caro Porro, vergogna: perdono la mia multa e mi costringono a pagare di più (Di domenica 2 aprile 2023) Caro Porro, nel mese di agosto sulla strada per Torvaianica Pomezia mi hanno fatto una multa per eccesso di velocità a 10 km in più. Il limite era di 60 km, ma per un breve tratto lo avevano portato a 50 km e non vi era nessun cartello solo la polizia con rilevatore di velocità. Al mio rientro a Milano ho trovato l’avviso per il ritiro della notifica. L’ufficio postale mi ha riferito che era stata smarrita. Ho fatto regolare reclamo scritto il 28novembre, mi hanno telefonato riferendomi di aver trovato la mia raccomandata, mi sono recata subito all’ufficio postale e ho scoperto che era una multa. L’ho subito pagata senza la mora in quanto mi risultava valesse il giorno in cui si firma e si ritira la notifica. Per farla breve: ora devo pagare il 30% in più in quanto non ho pagato entro 5 giorni dalla ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 2 aprile 2023), nel mese di agosto sulla strada per Torvaianica Pomezia mi hanno fatto unaper eccesso di velocità a 10 km in più. Il limite era di 60 km, ma per un breve tratto lo avevano portato a 50 km e non vi era nessun cartello solo la polizia con rilevatore di velocità. Al mio rientro a Milano ho trovato l’avviso per il ritiro della notifica. L’ufficio postale mi ha riferito che era stata smarrita. Ho fatto regolare reclamo scritto il 28novembre, mi hanno telefonato riferendomi di aver trovato la mia raccomandata, mi sono recata subito all’ufficio postale e ho scoperto che era una. L’ho subito pagata senza la mora in quanto mi risultava valesse il giorno in cui si firma e si ritira la notifica. Per farla breve: ora devoil 30% in più in quanto non ho pagato entro 5 giorni dalla ...

