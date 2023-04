Carl Brave in concerto: date tour 2023 e biglietti (Di domenica 2 aprile 2023) Annunciati i primi appuntamenti estivi con 11 date sui palchi dei migliori festival: si parte il 23 giugno all’Oltre Festival di Bologna Carl Brave – foto di Niccolò BerrettaDopo l’uscita di “Remember” (s.p.q.r Music/Columbia Records/Sony Music Italy), una ballad dal sapore nostalgico disponibile al link https://columbia.lnk.to/Remember, Carl Brave annuncia oggi i primi appuntamenti del suo tour estivo: 11 date che lo porteranno nei migliori Festival della penisola tra giugno, luglio e agosto. Questi tutti gli appuntamenti – prodotti da OTR Live – a oggi confermati, in cui l’artista presenterà dal vivo i brani del suo prossimo progetto discografico: 23 giugno – BOLOGNA – Oltre Festival 24 giugno – BERGAMO – Nxt Station 3 luglio – COLLEGNO (TO) – Flowers Festival 10 ... Leggi su lopinionista (Di domenica 2 aprile 2023) Annunciati i primi appuntamenti estivi con 11sui palchi dei migliori festival: si parte il 23 giugno all’Oltre Festival di Bologna– foto di Niccolò BerrettaDopo l’uscita di “Remember” (s.p.q.r Music/Columbia Records/Sony Music Italy), una ballad dal sapore nostalgico disponibile al link https://columbia.lnk.to/Remember,annuncia oggi i primi appuntamenti del suoestivo: 11che lo porteranno nei migliori Festival della penisola tra giugno, luglio e agosto. Questi tutti gli appuntamenti – prodotti da OTR Live – a oggi confermati, in cui l’artista presenterà dal vivo i brani del suo prossimo progetto discografico: 23 giugno – BOLOGNA – Oltre Festival 24 giugno – BERGAMO – Nxt Station 3 luglio – COLLEGNO (TO) – Flowers Festival 10 ...

Indiegeno Fest, da Carmen Consoli a Luché: il programma

che si esibirà all'alba del 7 agosto al Teatro Greco di Tindari, si aggiungono alla line up il 2 agosto CARL BRAVE, producer e cantante romano che per l'occasione si esibirà con una band di...

"Orvieto Sound Festival 2023", il 21 luglio in Piazza del Popolo arriva Bresh

Già annunciati i nomi di Bresh (venerdì 21 luglio) e Carl Brave (sabato 22 luglio), nei prossimi giorni saranno annunciati gli ospiti delle altre due serate.

Diamante (CS), Brave e Mannarino in concerto. Le date

Carl Brave e Mannarino, saranno in concerto in Calabria rispettivamente il 16 e il 18 agosto alle ore 21:30 al Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante. Confermate le date dei due concerti inseriti...

Indigeno Fest 2023, Luchè, Carl Brave e Bresh i nuovi nomi annunciati

Appuntamento nel Golfo di Patti dal 31 luglio al 7 agosto per il festival siciliano giunto alla nona edizione