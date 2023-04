Canottaggio | Memorial d’Aloja 2023 | incetta di successi per l’Italia

Leggi su oasport

(Di domenica 2 aprile 2023) SI chiude ilPaolo, arrivato alla trentasettesima edizione e che ha attraversato dei momenti assai complicati a causa della nebbia abbattutasi sul campo di gara di Piediluco, che ha posticipato alle 9.00 la partenza delle gare. Singolo maschile che si chiude con il secondo ed il terzo posto con Davide Mumolo e Riccardo Peretti che si piazzano al secondo e al terzo posto alle spalle del lituano Nemeravicius, che vince in 7.03.27. Vittoria invece per l’otto con Matteo Della Valle, Marco Di Costanzo, Davide Verità, Marco e Luca Vicino, Jacopo Frigerio, Paolo Covini, Vincenzo Abbagnale ed Enrico D’Aniello in 5.42.75. Due senza maschile che trionfa come da pronostico: Matteo Lodo e Giuseppe Vicino resistono all’attacco di Olav Molenaar e Gert-jan Van Doorn e trionfano in 6.50.30, quinti Davide Comini e Giovanni Codato. Gara femminile senza ...