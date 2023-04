Canottaggio | l’Italia vince il Memorial D’Aloja | 21 gli ori in bacheca

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 2 aprile 2023) Piediluco – Con le finali odierne si è conclusa la 37esima edizione del“Paolo” died anche quest’anno il primo posto della classifica generale è stato conquistato dalche, agli ordini del DT Francesco Cattaneo, ha totalizzato 77 punti (21 ori, 4 argenti, 9 bronzi) seguita al secondo posto dall’Olanda, con 37, e dalla Romania con 28 punti. Nelle finali di oggi, quindi, prova maiuscola per le categorie Senior con l’oro di Matteo Lodo e Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle/Fiamme Oro): i due volte bronzi olimpici in quattro senza (Tokyo e Rio) infatti si impongono anche in questa seconda giornata di finali, rifilando due secondi agli atleti olandesi con la Serbia in terza posizione. Segue il secondo successo in doppio maschile di Luca Rambaldi e Matteo Sartori (Fiamme Gialle) che staccano ...