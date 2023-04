Cannavacciuolo: «Gli insulti a Torino? Erano quattro infelici che dovevano sfogarsi chissà per cosa» (Di domenica 2 aprile 2023) Su Il Messaggero una lunga intervista allo chef Antonino Cannavacciuolo. Stasera torna in tv con Cucine da incubo, su Sky Uno. Lo scorso 8 novembre ha ottenuto la terza stella Michelin. Gli viene chiesto se cucinerebbe mai i grilli. Cannavacciuolo non esclude l’idea. «Se mi dovessero piacere potrei anche cucinarli. Non escludo mai niente. Sono curioso e almeno una volta assaggio di tutto. L’idea degli insetti ci fa schifo, lo so, ma se finora al posto dei gamberi avessimo mangiato grilli non sarebbe la stessa cosa?». Cannavacciuolo ripercorre il suo passato, da quando, a 13 anni e mezzo lavorava, dopo la scuola, nella cucina di un hotel di Sant’Antonio Abate, vicino a Napoli, e il suo compito era di rompere 800 uova al giorno: «Confesso che è stato un allenamento pazzesco. Servivano per fare il gelato alla vaniglia». A ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 aprile 2023) Su Il Messaggero una lunga intervista allo chef Antonino. Stasera torna in tv con Cucine da incubo, su Sky Uno. Lo scorso 8 novembre ha ottenuto la terza stella Michelin. Gli viene chiesto se cucinerebbe mai i grilli.non esclude l’idea. «Se mi dovessero piacere potrei anche cucinarli. Non escludo mai niente. Sono curioso e almeno una volta assaggio di tutto. L’idea degli insetti ci fa schifo, lo so, ma se finora al posto dei gamberi avessimo mangiato grilli non sarebbe la stessa?».ripercorre il suo passato, da quando, a 13 anni e mezzo lavorava, dopo la scuola, nella cucina di un hotel di Sant’Antonio Abate, vicino a Napoli, e il suo compito era di rompere 800 uova al giorno: «Confesso che è stato un allenamento pazzesco. Servivano per fare il gelato alla vaniglia». A ...

