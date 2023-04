Campania, aprile dal clima instabile: in arrivo raffiche di vento forte (Di domenica 2 aprile 2023) Sarà un inizio settimana decisamente freddo, con raffiche di vento, quello che ci attende. La Protezione Civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato sull’intero territorio. Si prevedono infatti a partire dalle 6 di domani mattina, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 2 aprile 2023) Sarà un inizio settimana decisamente freddo, condi, quello che ci attende. La Protezione Civile della regioneha emanato un avviso di allerta meteo pere mare agitato sull’intero territorio. Si prevedono infatti a partire dalle 6 di domani mattina, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fainformazione : Campania allerta meteo Lunedi 3 aprile La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta… - fainfocronaca : Campania allerta meteo Lunedi 3 aprile La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MALTEMPO - Campania, allerta meteo per vento forte e mare agitato sull'intero territorio regionale dalle 6 di lunedì 3… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MALTEMPO - Campania, allerta meteo per vento forte e mare agitato sull'intero territorio regionale dalle 6 di lunedì 3… - InterMagazine2 : MALTEMPO - Campania, allerta meteo per vento forte e mare agitato sull'intero territorio regionale dalle 6 di luned… -